- Интервью с Александром Вершбоу: Заявления Трампа на встрече с Путиным могут подорвать позицию НАТО10:50
- Живодеры устроили погром в харьковском мини-приюте и убили всех животных 10:30
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады10:12
- Целая неделя шторма: синоптики предупредили о непогоде09:55
- Осторожно, мошенники: в Запорожье на деньги наказывают доверчивых потребителей коммунальных услуг09:38
- Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек09:20
- В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку08:38
- В Украине реформируют "скорую помощь": что хотят поменять07:25
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие21:30
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
Живодеры устроили погром в харьковском мини-приюте и убили всех животных
В сети Facebook появилось сообщение о жестокой расправе над животными в мини-приюте Харькова. Его написала вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова, передает УНН.
По ее словам, какие-то негодяи ворвались ночью в мини-приют, пока хозяйки не было на месте, разгромили все в доме и изрубили лопатой кошек и котят, оставив окровавленное орудие убийства на месте.
Следственно-оперативная группа отреагировала на заявление, прибыла на место происшествия, сделала снимки общего фона и уехала. При этом работниками полиции не был составлен протокол осмотра места убийства и трупов, а также не были изъяты вещественные доказательства. Кроме того, полицейские не посчитали нужным сделать фотографии трупов и вызвать на место специалистов ветслужбы для их осмотра.
«Ничего не сделали. И поехали», — написала Суркова.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Харьков, животные, кошки, приют, погром
- Макеевчане разругались из-за кошек и собак
- "Собачий" вопрос обострился перед Евро-2012. Что творится в Донецке, Харькове, Киеве и Львове?
- Из-за нового законопроекта на улицах снова появится множество бездомных котов и собак
- В Донецке за жестокое обращение с животными будут привлекать к уголовной ответственности
- Коты и кошки на вашем окошке
- Харьков вслед за Киевом хочет признать кошек частью экосистемы города
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады10:12
- В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку08:38
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие21:30
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов19:55
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция 17:00
- С флешмобом, но без гуляний: Как в Мариуполе День металлурга отмечали16:16
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)16:02
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи 12:26
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Интервью с Александром Вершбоу: Заявления Трампа на встрече с Путиным могут подорвать позицию НАТО10:50
- Живодеры устроили погром в харьковском мини-приюте и убили всех животных 10:30
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады10:12
- Целая неделя шторма: синоптики предупредили о непогоде09:55
- Осторожно, мошенники: в Запорожье на деньги наказывают доверчивых потребителей коммунальных услуг09:38
- Итоги чемпионата мира по футболу09:30
- Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек09:20
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Какой знак зодиака самый сексуальный08:50
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин18:25
- Эксперты назвали простые способы отпугивания комаров17:18
- Это популярное лакомство поможет избавиться от боли в горле14:30
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона