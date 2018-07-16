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Живодеры устроили погром в харьковском мини-приюте и убили всех животных

16.07.2018 10:30
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Живодеры устроили погром в харьковском мини-приюте и убили всех животных

В сети Facebook появилось сообщение о жестокой расправе над животными в мини-приюте Харькова. Его написала вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова, передает УНН.

По ее словам, какие-то негодяи ворвались ночью в мини-приют, пока хозяйки не было на месте, разгромили все в доме и изрубили лопатой кошек и котят, оставив окровавленное орудие убийства на месте. 

Следственно-оперативная группа отреагировала на заявление, прибыла на место происшествия, сделала снимки общего фона и уехала. При этом работниками полиции не был составлен протокол осмотра места убийства и трупов, а также не были изъяты вещественные доказательства. Кроме того, полицейские не посчитали нужным сделать фотографии трупов и вызвать на место специалистов ветслужбы для их осмотра.

«Ничего не сделали. И поехали», — написала Суркова.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Харьков, животные, кошки, приют, погром
 
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