Живодеры устроили погром в харьковском мини-приюте и убили всех животных

16.07.2018 10:30

В сети Facebook появилось сообщение о жестокой расправе над животными в мини-приюте Харькова. Его написала вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова, передает УНН.



По ее словам, какие-то негодяи ворвались ночью в мини-приют, пока хозяйки не было на месте, разгромили все в доме и изрубили лопатой кошек и котят, оставив окровавленное орудие убийства на месте.



Следственно-оперативная группа отреагировала на заявление, прибыла на место происшествия, сделала снимки общего фона и уехала. При этом работниками полиции не был составлен протокол осмотра места убийства и трупов, а также не были изъяты вещественные доказательства. Кроме того, полицейские не посчитали нужным сделать фотографии трупов и вызвать на место специалистов ветслужбы для их осмотра.



«Ничего не сделали. И поехали», — написала Суркова.

Источник: http://zi.dn.ua