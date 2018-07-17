От алиментов до нацбезопасности. Итоги восьмой сессии Верховной Рады

17.07.2018 11:13

В середине лета заканчивается восьмая сессия Верховной Рады. За последние полгода, с февраля по июль 2018-го, депутаты рассмотрели больше сотни вопросов и приняли десятки важных для страны решений: от создания Антикоррупционного суда до закона о нацбезопасности. Собрали пять самых важных из них.

Создание Антикоррупционного суда

Создание Высшего антикоррупционного суда (ВАС) является одним из ключевых обязательств Украины перед международными партнерами, а также заключительным звеном в системе антикоррупционных органов в стране. Учтя рекомендации Венецианской комиссии и рассмотрев более двух тысяч правок 7 июня парламент принял соответствующий закон.

Согласно ему, Антикоррупционный суд будет осуществлять правосудие в коррупционных и связанных с ними делах, а также контролировать расследование этих преступлений. В суд будут попадать крупные коррупционные дела, в которых убытки превышают 880 тысяч гривен.

Эксперты надеются, что ВАС сможет стать по-настоящему независимой судебной инстанцией. Ведь отбор судей в него будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей вместе с Общественным советом международных экспертов. Ими могут быть как иностранцы, так и украинцы, однако их кандидатуры будут определять международные организации, которые помогают Украине бороться с коррупцией.

По прогнозам экспертов, учитывая длительный процесс отбора судей, полноценная работа суда с рассмотрением коррупционных дел начнется в следующем году.

Закон о нацбезопасности

21 июня Верховная Рада поддержала президентский законопроект «О национальной безопасности Украины». За это решение проголосовали 248 народных депутатов. Закон предусматривает реформирование сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Он четко фиксирует национальные интересы и механизмы защиты нашего государства. В частности, стремление Украины к интеграции в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, а также к членству в ЕС и НАТО.

Закон разрабатывали украинские и международные эксперты, учитывая рекомендации представителей Североатлантического альянса. В документе прописана стратегия развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Он разделяет должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, а также предоставляет украинцам возможность осуществлять гражданский контроль над сектором безопасности и обороны через общественные объединения. Отныне силовики обязаны выдавать периодические «Белые книги» о состоянии сектора безопасности и обороны.

Согласно новому закону, с 1 января 2019 года министр обороны Украины будет назначаться из числа гражданских лиц.

Обращение о создании Единой поместной церкви

В конце апреля в стране произошло важное для православных украинцев событие. Украина обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине. Как требует процедура, обращение подписали иерархи украинских церквей, в частности, Киевский Патриарх Филарет и глава Автокефальной церкви Макарий. Его поддержала и Верховная Рада. За проголосовали 268 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Если Патриарх даст согласие, то поместная церковь будет создана на базе Киевского патриархата и Автокефальной церкви. По собственному желанию к церкви смогут присоединиться священники и верующие Московского патриархата. В то же время в Украине будет гарантирована свобода совести, и все желающие смогут остаться в своей церкви. Ведь Единая поместная церковь не будет государственной, и никакого обязательства ходить именно в нее не будет.

Важно, что украинская церковь впервые за много лет может стать независимой от Москвы. В случае предоставления автокефалии роль матери-церкви будет выполнять Константинопольский патриархат, как и было с X по XVII века.

Решение Вселенского патриархата может быть принято уже к 1030-летию крещения Киевской Руси, которое будет отмечаться 28 июля.

Повышение соцзащиты военных

Не обошли депутаты своим вниманием вопросы социальной защиты украинских военных. Так, 19 июня Верховная Рада распространила льготы участников Антитеррористической операции на участников Операции Объединенных сил (ООС). Это решение связано с переформатированием АТО в ООС, которое состоялось в конце апреля 2018 года.

Кроме того, было принято два закона о повышении социальных выплат военным и членам их семей. Согласно им, выплаты семьям военнослужащих, которые погибли при исполнении обязанностей, увеличиваются в 1,5 раза. Единоразовое пособие будут выплачивать в размере 750-кратного прожиточного минимума.

«Повышаем на 50% денежную компенсацию, и семья получит более 1,2 млн грн от государства – если военный погиб в бою. Также на 50%, с 400 тыс. до около 640 тыс. грн повышается компенсация в случае инвалидности I группы», – пояснил украинский Президент при подписании закона.

Стоит отметить, что законы разрабатывались при участии Министерства обороны, Генерального штаба, общественных организаций и волонтеров.

Усиление ответственности для неплательщиков алиментов

В июле народные депутаты поддержали второй пакет законодательства по усилению ответственности для неплательщиков алиментов. Фактически он дополняет те ограничения, которые вступили в силу в феврале, а именно: запрет выезда за границу, запрет на вождение авто и владение оружием. Но теперь эти санкции будут налагаться на нарушителей после 4 месяцев долга, а не 6, как было раньше.

Кроме того, отныне на должников будет накладываться автоматизированный арест средств, а ребенок сможет выезжать на 1 месяц без разрешения одного из родителей на лечение или отдых за рубежом. Еще одна ключевая новация – начисления немалой пени на сумму задолженности.

«Не платишь 1 год – заплати дополнительно 20% от суммы задолженности. Не платишь 2 года – сумма дополнительной уплаты достигнет 30%. Не платишь 3 года – сумма долга автоматически увеличивается на 50%», – объясняет министр юстиции Павел Петренко.

Вместе с тем должнику могут назначить общественно-полезные работы, за уклонение от них предусмотрен административный арест до 10 суток.

Следующая сессия парламента, которая начнется в сентябре этого года, должна быть последней для Рады этого созыва. Уже в октябре следующего года Украину ожидают очередные парламентские выборы. К этому времени депутатам предстоит принять еще ряд важных решений: от обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) до отмены депутатской неприкосновенности.



Материал Центра общественного мониторинга и контроля