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У Путина заявили о важной договоренности по газу с Украиной

17.07.2018 20:19
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У Путина заявили о важной договоренности по газу с Украиной

Министр энергетики РФ Александр Новак заявляет, что в ходе трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией по газу стороны договорились вынести вопрос об объемах транзита на рассмотрение экспертов.
По словам российского министра, стороны в ходе встречи обсудили вопросы транзита газа с 2020 года (после завершения срока действия контракта на поставки и транзит природного газа между "Нафтогазом" и "Газпромом"), а также объемы ресурса, необходимые Европе.
"Мы обменялись мнениями (относительно объёмов потребления – ред.), договорились, что эти вопросы будут дополнительно обсуждаться экспертами", - сказал Новак.
Источник "Апостроф.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ, договор
 
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