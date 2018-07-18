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"Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси
Предварительно запланировано производство четырех типов беспилотных летательных аппаратов
ГП "Антонов" и швейцарская компания "AIR-ION Technologies SA" подписали меморандум по налаживанию партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и изготовлении гибридных и электрических беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба ГП.
Как отмечается, летательные аппараты будут изготавливаться на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы разработки компании "AIR-ION Technologies SA" для выполнения различных гражданских и военных задач.
Предварительно запланировано производство четырех типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с максимальным взлетным весом 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км/ч.
"Документ предусматривает несколько этапов сотрудничества, на первом из которых партнеры проведут исследования мировых технологий и рынка по применению электрических БПЛА в качестве воздушного такси, а также гибридных БПЛА в других гражданских и военных целях", – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, "Антонов" будет участвовать в разработке планера этих летательных аппаратов, изготовлении опытных образцов, проведении их испытаний, сертификации, а в перспективе на производственных мощностях ГП планируется наладить линию по серийному производству БПЛА.
"Мировой рынок гражданских БПЛА в качестве электрических воздушных такси, для охраны госграниц, патрулирования, задач обеспечения безопасности, служб по чрезвычайным ситуациям, логистики и других вырастет с 17,8 млрд долларов в 2017 году до 48,8 млрд долларов в 2023 году", – сообщает пресс-служба. – "Общий объем рынка за этот период превысит 215 млрд долларов. Объем рынка военных БПЛА в течение 2017-2027 гг. оценивается в более чем 133 млрд долларов".
Накануне сообщалось, что Украина похвасталась новым военным транспортником на престижном авиасалоне.
Напомним, также мощностях ГП "Антонов" уже была завершена сборка была и поднят в воздух опытный образец самолета Ан-132D – в прошлом году он успешно показал себя на авиасалоне в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти самолеты строятся Украиной в широкой международной кооперации по заказу Саудовской Аравии.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Швейцария, ученые, производство, такси
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