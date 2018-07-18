Еще одно больное место: эксперт рассказал, как Путин может ударить по Украине

18.07.2018 10:40

Военный эксперт Алексей Арестович в интервью «Апострофу» выразил мнение, что президент России Владимир Путин может осуществить удар по самому больному в Украине месту – Азовскому морю, передает replyua.net.



«Вполне возможно, что будут определенные действия на Азовском море, которое они постепенно отжимают - это самое болезненное место на сегодняшний день, и я жду от них каких-то гадостей там. Вероятно, будет демонстрация силы, то есть еще более пристальный досмотр судов, определенные вооруженные провокации с отжатием наших рыбаков в какую-то зону, попытками их арестовать», - отметил он.



При этом Арестович убежден, что Москве крайне выгодно именно сейчас раскачивать ситуацию, поскольку власти Украины ничего не могут сделать с российским вооруженным давлением на Азовском море. В связи с этим складывается идеальная ситуация для агрессора. Также Арестович отметил, что эскалация на Донбассе - это старая, совершенно надоевшая пластинка, но может быть, что россияне могут попытаться взять под контроль новые территории.