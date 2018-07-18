«Это плохо для России»: Трамп сделал заявление по встрече с Путиным

18.07.2018 07:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись «прекрасные переговоры» в рамках саммита НАТО, но еще лучше была его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, Трамп отметил: «В то время как я провел прекрасную встречу с НАТО, собрав значительные суммы денег, у меня состоялась еще более прекрасная встреча с Владимиром Путиным. К сожалению, это осветили в СМИ совсем иначе — лживые СМИ просто с ума посходили!» .

По его словам, страны НАТО увеличили расходы на оборону, что «плохо для России».

Трамп добавил: «У меня была великолепная встреча со (странами-участниками) НАТО. Они заплатили на 33 млрд долл. больше и в будущем заплатят еще на сотни миллиардов больше, только из-за меня. НАТО была слабой, но теперь она снова сильна (что плохо для России). СМИ сообщают только о том, что я был груб с лидерами (стран НАТО), и не упоминают о деньгах!».

Источник: https://donpress.com