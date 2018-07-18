Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин распорядился провести пробную перепись населения

18.07.2018 18:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин распорядился провести пробную перепись населения

Кабинет Министров Украины поручил Государственному комитету статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 июля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Перепись собираются провести в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области с использованием инновационных технологий сбора информации. Местным властям поручили содействовать в подготовке мероприятия.

Безопасность во время переписи будет обеспечивать нацполиция. Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но переносили ее три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 годы. По прогнозам ООН, озвученным в январе 2018 года, до 2050 года население Украины сократится на 18%.

В организации оценивают общую численность населения Украины, включая Крым, в 44,2 млн человек. В Национальном банке Украины требовали провести перепись населения страны из-за массовой трудовой миграции.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, перепись населения, Кабмин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх