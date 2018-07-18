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Кабмин распорядился провести пробную перепись населения
Кабинет Министров Украины поручил Государственному комитету статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 июля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Перепись собираются провести в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области с использованием инновационных технологий сбора информации. Местным властям поручили содействовать в подготовке мероприятия.
Безопасность во время переписи будет обеспечивать нацполиция. Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.
Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но переносили ее три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 годы. По прогнозам ООН, озвученным в январе 2018 года, до 2050 года население Украины сократится на 18%.
В организации оценивают общую численность населения Украины, включая Крым, в 44,2 млн человек. В Национальном банке Украины требовали провести перепись населения страны из-за массовой трудовой миграции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, перепись населения, Кабмин
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