Кабмин распорядился провести пробную перепись населения

18.07.2018 18:50

Кабинет Министров Украины поручил Государственному комитету статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 июля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Перепись собираются провести в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области с использованием инновационных технологий сбора информации. Местным властям поручили содействовать в подготовке мероприятия.

Безопасность во время переписи будет обеспечивать нацполиция. Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но переносили ее три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 годы. По прогнозам ООН, озвученным в январе 2018 года, до 2050 года население Украины сократится на 18%.

В организации оценивают общую численность населения Украины, включая Крым, в 44,2 млн человек. В Национальном банке Украины требовали провести перепись населения страны из-за массовой трудовой миграции.

Источник: https://from-ua.com