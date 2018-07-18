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Кабмин запретил госкомпаниям выплату бонусов и вознаграждений

18.07.2018 16:00
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Кабмин запретил госкомпаниям выплату бонусов и вознаграждений

Кабмин Украины одобрил решение о запрете выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил: «Предлагаю запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я поддерживаю, что зарплаты должны быть достойные, премии достойные, чтобы люди не занимались коррупцией. Но что касается жадности, излишеств, фантастических каких цифр, которые планируется ли предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу. Владельцам государственных компаний является украинский народ. Я думаю, если честно и справедливо платить — хорошо, но если чрезмерно — этого никто не поддержит».

При этом премьер предложил поддержать данное решение и поручил Минэкономразвития выписать это решение, определяя «эти потолки, за которые никому не позволено выпрыгивать».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, бонус, Кабмин, Гройсман
 
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