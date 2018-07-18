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Медики рассказали о главной опасности кондиционеров в помещениях
Кондиционеры неожиданно приводят к смертям.
Учитывая растущую температуру воздуха на планете, востребованность в кондиционерах будет увеличиваться. Данное обстоятельство, по мнению ученых, поспособствует росту человеческой смертности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Связь между популярностью приборов по охлаждению воздуха и увеличением числа смертей обнаружили американские ученые из Висконсинского университета в Мадисоне, чьи доводы на этот счет опубликовало издание Science Alert. Логика ученых понятна: глобальное потепление приведет к увеличению потребности в кондиционерах, а их эксплуатация, в свою очередь, сделает воздух, которым все дышат, еще более грязным. В этом случае на систему энергоснабжения ляжет серьезная нагрузка, что будет означать рост использования угля, нефти и газа, а вместе с этим — и количества твердых частиц в атмосфере, губительно сказывающихся на здоровье.
Именно с загрязнением воздуха из-за миллионов работающих кондиционеров исследователи и связывают значительное повышение риска преждевременной смерти.
Напомним, в 2017 году медицинский журнал Lancet опубликовал доклад ученых, в котором утверждалось, что загрязнение окружающей среды, включая ухудшающееся качество воды и воздуха, уносит больше человеческих жизней, чем войны, болезни или стихийные бедствия.
В этот раз учеными была разработана компьютерная модель, показавшая, что к 2050 году потребление электроэнергии возрастет в три раза, и это увеличит статистику смертности на дополнительных 600 смертей ежегодно.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, кондиционер
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