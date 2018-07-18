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На границе с Россией скопились уже сотни автомобилей
На границе с РФ в ПП "Гоптовка" и "Бачевск" наблюдается скопление автотранспорта
На пунктах пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) и "Бачевск" (Сумская обл.) в направлении Российской Федерации наблюдается скопление автотранспорта, пропускные операции осуществляются медленно.
Как рассказали в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на 17:30 вторника в ПП "Гоптовка" скопилось 130 машин.
"Пропускные операции осуществляются, но очень медленно. Очереди перед пунктом пропуска нет. Есть скопление оформленных транспортных средств в пункте пропуска",- сказали в Восточном региональном управлении.
Также сообщается, что аналогичная ситуация наблюдается в пункте пропуска Бачевск (Сумская обл.).
"Там скопилось 140 транспортных средств: 70 оформленных – в пункте пропуска и столько же неоформленных – перед ним. Официально причина неизвестна, но проезжающие говорят, что та же, что и на "Гоптовке"", – сказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее во вторник, движение транспортных средств на направлении пункта пропуска "Гоптовка" ограничено в обе стороны, поскольку, по информации российской стороны, в пункте пропуска "Нехотеевка" (Белгородская обл.) вышла из строя система таможенного контроля. Пограничники просят учесть эту информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.
Проблемы на границе возникают не только с Россией, и с Европой. Хотя в Украине долгожданный безвизовый режим работает уже больше года, проблем при пересечении границы меньше не стало. Так, наши соотечественники жалуются на плохую инфраструктуру, длинные очереди, откровенное хамство и коррупцию.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, автомобиль
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