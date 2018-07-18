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Новая встреча в "нормандском формате": в МИД назвали дату
По информации посольства, встреча, как и планировалось, состоится на уровне заместителей дипломатических советников
Встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в "нормандском формате", которую анонсировал Президент Украины Петр Порошенко, состоится в Париже завтра. Об этом сообщили в украинском посольстве во Франции.
"Они прилетают сегодня вечером, но сама встреча назначена на завтра, завтра она состоится в Париже. 100%, что это будет завтра", – сообщили дипломаты, отвечая на вопрос о том, когда в Париже состоится встреча в "нормандском формате".
По информации посольства, встреча, как и планировалось, состоится на уровне заместителей дипломатических советников.
Напомним, 12 июня в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел стран, входящих в нормандский формат.
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказывал о хороших новостях после переговоров в "нормандском формате". По его словам, обсуждалась возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление по миротворцам на Донбассе. Он выразил несогласие с вариантами США и Украины и настаивает на российском проекте резолюции, который подавался в ООН, что миротворческая миссия должна выполнять функции охраны наблюдателей ОБСЕ.
По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, следует сделать все возможное, чтобы добиться длительного прекращения огня, вывода тяжелого оружия и добиться гуманитарных улучшений для страдающих людей на Донбассе.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, МИД, встреча, нормандский формат
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