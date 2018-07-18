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«Скоро грядет!»: синоптик рассказала, когда в Украину вернется «ташкент»
18.07.2018 21:18
В большей части регионов Украинского государства в ближайшие дни будут идти дожди. Однако, уже с 26 июля, в частности, в столицу Украины Киев вернется настоящая жара. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
Таким образом, согласно сообщению синоптика, в Украину на следующей неделе вернется жара. По ее словам, с четверга, 26 июля, в столице ожидается повышение температуры воздуха. В частности, она написала: «Пока варятся синоптические карты на завтра, на всякий случай для любителей горячих ощущений в большом городе. С 26 июля в Киеве начнется жара».
Теги: Украина, Донбасс, погода, жара
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