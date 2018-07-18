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В аннексированном Крыму «Артек» превращают в военную базу

18.07.2018 17:33
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В аннексированном Крыму «Артек» превращают в военную базу

В аннексированном Крыму в популярном детском лагере «Артек» обустроили военную базу.

На странице в Twitter пользователь «Крымский бандеровец» разместил фото и написал: «В той „Росгвардии“ есть казармы в Артеке. Ездят по лагерю на грузовиках, покрытых с тентом».

По данным постом люди пишут: «Раньше здесь было детское веселье. Теперь — казармы и военные грузовики. Кстати, в „Артеке“ в основном дети оккупантов отдыхают. Им не привыкать», «Все в соответствии с инструкциями Путина — «наши солдаты будут прикрываться детьми».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, Артек, военная база
 
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