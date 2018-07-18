В Украине началось серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО

18.07.2018 20:20

ПГОФ-40 – граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов

Государственно предприятие "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка), входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", совместно с ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) начало серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета – ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Впервые в Украине в сотрудничестве с "Кузней на Рыбальском" было освоено и начато серийное производство 40-мм боеприпасов для автоматического гранатомета. Сейчас "Импульс" работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых инструментов. При этом, в основном, составление таких боеприпасов – это ручная работа", – заявил директор предприятия Евгений Чернов.

Как отмечается, ПГОФ-40 – граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов к автоматическим гранатометам.

"По сравнению с 30-мм гранатами, которые сейчас используются в большинстве автоматических гранатометов, стоящих на вооружении украинской армии, 40-мм граната имеет большую мощность и разлет осколков", – говорится в сообщении.

Также завод освоил производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

Кроме того, КП "Шосткинский казенный завод "Импульс", совместно с ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", осваивает производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подствольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур Украины.

В "Укроборонпроме" напоминают, что КП "Шосткинский казенный завод "Импульс" является одним из немногих во всем мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, от обычных патронов до дальнобойных ракет типа "земля-земля".

Источник: https://www.segodnya.ua