В Украине проверят все детские лагеря после случаев массового отравления

18.07.2018 16:20

В Украине проверят все детские заведения на предмет соблюдения санитарных норм и безопасного питания.



Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман после последнего случая массового отравления в детском лагере в Донецкой области.



Глава правительства также поручил профильным структурам принять меры относительно инцидента.



«Отравление детей в лагере "Ястребок" в Донецкой области. Поручил профильным министерствам и ведомствам принять меры по этой ситуации. Также будут осуществлены проверки в детских заведениях Украины на соблюдение санитарных норм и безопасного питания», – написал Гроймсан на своей странице в соцсети.

Напомним, что вчера в Донецкой области в оздоровительном заведении «Ястребок» была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего 64 ребенка были госпитализированы. Сейчас в лагере создана комиссия по расследованию этого случая, причины отравления устанавливаются. Лагерь временно закрыли.

Источник: http://zi.dn.ua