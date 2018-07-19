До конца суток грозы охватят всю Украину

19.07.2018 19:14

До конца суток 19 июля в большинстве областей Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 19 июля в большинстве областей, грозы, в южных, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, 19 июля в Киеве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер северо-западный, до 3,2 м/сек.