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Кровавое ДТП в Харькове: пропал ключевой свидетель в деле скандальной Зайцевой - СМИ
Врач-нарколог по непонятным причинам уволилась с работы, найти ее в Харькове никто не может.
В деле Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, не могут найти ключевого свидетеля. Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева. По ее словам, на заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии, передает "Обозреватель".
"Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой – нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое вот странное стечение обстоятельств", - сообщила Матвеева. Ранее Виталий Ольхов, проводивший автотехническую экспертизу, заявил, что смертельное ДТП в центре Харькова нельзя было предотвратить, так как оба водителя нарушили правила дорожного движения. Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.
Теги: Донбасс, Харьков, суд, свидетель, ДТП
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