Москва готовит Украине неприятный сюрприз

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Правительство РФ разрабатывает санкции в отношении Украины.
Об этом, ссылаясь на источники, пишет Украинская Правда.
В правительстве РФ началась работа по снижению негативного влияния на экономику в связи с введением санкций. Одним из элементов этой работы будет президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины, пишет издание.
По словам источников, в санкционный список планируют включить "нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц". Под физическими лицами "подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие", одной из мер воздействия будет блокировка их активов в РФ и запрет на вывод капитала, говорят собеседники издания в правительстве.
Введение санкций в отношении Украины произойдет в соответствии с указом, который президент РФ Владимир Путин подписал 4 июня. По нему, "меры воздействия" вводятся правительством по решению президента в отношении иностранных государств и их организаций, должностных лиц, граждан.
К ним отнесено, например, прекращение или приостановление сотрудничества российских компаний с "недружественными" иностранными государствами и организациями в различных отраслях, а также "запрет или ограничение" на ввоз продукции и сырья, странами происхождения которых являются иностранные государства.
В законе есть оговорка, что в соответствии с решением президента могут вводиться и "иные меры" воздействия.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, санкции
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