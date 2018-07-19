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Подорожание проезда накроет всю Украину: что следует знать
Подорожание проезда на все виды общественного транспорта в Киеве – только начало введения новых тарифов. Вскоре в большинстве областей Украины стоимость будут пересчитывать чуть ли не ежегодно.
В первую очередь пересмотрят тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) - в 2020-2021 годах. Это уже подтверждено прогнозу Кабмина относительно экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы
Согласно этому документу, тарифы на грузоперевозки также могут расти на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).
Правительство также напомнило, что в прошлом году рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки составил 5,9%, грузовые - 15%. "Укрзализныця" была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.
Как известно, в состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
Железнодорожные билеты на поезда "Укрзалізниці" подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона. Это произошло сразу после повышения цен на билеты на 12% 30 мая.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, стоимость, подорожание, проезд
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