- Подорожание проезда накроет всю Украину: что следует знать11:17
- Жириновский озвучил план по развалу Украины: "Никто даже не пикнет. Об Украине забудьте"09:55
- Москва готовит Украине неприятный сюрприз09:30
- Житель Ровно с портретом Николая II ждет российские танки и обещает вешать украинцев за Донбасс. ВИДЕО08:54
- «Советник» Захарченко заявил, что Трамп «отдаст» Украину России07:45
- Известный украинский певец меняет профессию – подробности21:48
- Дороги Луганской области считаются худшими в Украине21:33
- «Скоро грядет!»: синоптик рассказала, когда в Украину вернется «ташкент»21:18
- Переселенцы, воевавшие в АТО, получат жилье в текущем году20:58
- На оккупированных территориях начнет вещать еще одно украинское радио20:40
Жириновский озвучил план по развалу Украины: "Никто даже не пикнет. Об Украине забудьте"
Жириновский заявил, что Россия сможет договориться с президентом США Трампом за деньги, затем будут восстановлены границы СССР, и при этом даже никто не посмеет пикнуть. Далее ненормальный политик пообещал, что российская "империя" будет возрождена, после чего в ее состав войдет Украина целиком и полностью. Таким образом, одиозный лидер ЛДПР пригрозил, что от Украины, как самостоятельного государства ничего не останется, так как она будет полностью "поглощена" РФ, передает "Диалог.UA".
Свой откровенный бред Жириновский озвучил на канале "Россия 1". По его словам, РФ сможет "подкупить" Трампа деньгами, договориться так со всеми, что не будет даже "Северного потока". "Мы восстановим все границы СССР! И никто не пикнет! У нас снова будет 300 миллионов населения и 22 миллиона квадратных километров!" - орал в эфире политик заявивший, что об Украине надо забывать, так как РФ сделает из нее Киевскую губернию. "Будет Киевская губерния! Житомирская! И все это мы договоримся с американцами один на один, вдвоем!" – пригрозил скандалист. Он также добавил, что РФ с США должна сотрудничать именно на таких условиях. Но если Штаты начнут требовать на отдалении от Ирана, Китая, разрыве "партнерских отношений" Германией и в целом с Европой, то Кремль должен отказаться от этого партнерства.
Теги: Украина, Донбасс, план, Жириновский
- Прогноз курса валют: считайте копейки
- Россия начнет новую спецоперацию по Украине в апреле
- Волонтер повідомив про плани РФ нанести по Україні ракетні удари
- Валютный прогноз на неделю 15-21 июня
- Есть все основания привлечь депутата Артеменко к ответственности за его "план" по Крыму
- Доллар снова вырос
- В центре Авдеевки прогремел взрыв10:52
- «Люди не смогут платить»,— в Славянске на 217% подняли стоимость на услуги ЖКХ10:38
- Ситуация на КПВВ сегодня, 19 июля08:42
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина08:35
- Семьи погибших «ополченцев» жалуются на несправедливость в «ДНР», а Захарченко обвиняет их в алчности08:31
- Под Горловкой боевики «ДНР» подорвались на своих же минах08:06
- «Советник» Захарченко заявил, что Трамп «отдаст» Украину России07:45
- "Убивая людей, не чувствовал ничего", – Прилепин поведал, как воевал с украинцами07:36
- Дороги Луганской области считаются худшими в Украине21:33
- Переселенцы, воевавшие в АТО, получат жилье в текущем году20:58
- Подорожание проезда накроет всю Украину: что следует знать11:17
- В центре Авдеевки прогремел взрыв10:52
- «Люди не смогут платить»,— в Славянске на 217% подняли стоимость на услуги ЖКХ10:38
- Lego выпустила набор для сборки "бондмобиля"10:25
- Как предупредить болезни? 10 анализов, которые нужно сдать каждому10:15
- Жириновский озвучил план по развалу Украины: "Никто даже не пикнет. Об Украине забудьте"09:55
- В Запорожье назревает скандал с "фальшивыми" Bad Boys Blue09:40
- Москва готовит Украине неприятный сюрприз09:30
- Крымский мост заблокирован до 2020 года -СМИ. ВИДЕО09:12
- Киевское "Динамо" презентовало форму от нового спонсора09:05
- Как предупредить болезни? 10 анализов, которые нужно сдать каждому10:15
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?08:22
- Надо готовиться к худшему: Бабченко выдал мощный пост о нацизме в России и том, как защититься от него Украине08:17
- Вітамін, який захистить від укусів комарів22:42
- Медики назвали причину возникновения мигреней22:15
- Врачи: при боли в горле поможет мороженое18:30
- Советы, которые помогут побороть лень18:12
- Не ежедневно: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ12:42
- Как ведут себя в любви женщины всех знаков зодиака09:25
- Учитесь мало говорить — слова и мысли влияют на нашу жизнь08:56
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- «Любит это дело, когда в умате»: Ходаковский раскрыл жуткую правду о Захарченко
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал
- У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв