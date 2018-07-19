Житель Ровно с портретом Николая II ждет российские танки и обещает вешать украинцев за Донбасс. ВИДЕО

19.07.2018 08:54

71-летний мужчина свою "пиар-акцию" по "русскому миру" проводил в центре Ровно. Житель Почаева держал икону Николая II, а когда приехали стражи порядка, обозвал женщину полицейскую сатаной и стал крестить. Мужчина заявил, что он ждет российские танки и будет лично вешать украинцев и бандеровцев, передает "Диалог.UA". Кадры с неадекватным сторонником России размещены на youtube-канале Четверта влада Рівне. Пользователь Роман Федоренко в Facebook рассказал, что пенсионер плюс ко всему еще попрошайничал и выпрашивал у неравнодушных горожан деньги.

На "русскомирца" составили админпротокол. Как оказалось, данный дедушка за хулиганство привлекается не впервые. Инциденты с ним происходили и в других районах Ровно. Пенсионер, к слову сказать, оказался уроженцем РФ. Он пообещал, что когда дождется российских танков в Украине, то будет мстить за погибших "братьев" из РФ на оккупированном Донбассе. "В крови вас потоплю за наших донецких братьев", - пригрозил мужчина.

Он также заявил, что Украины нет, а есть Киевская Русь.