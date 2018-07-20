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Глава Минобороны Литвы: Будапештский меморандум стал большим обманом для Украины
Будапештский меморандум, который подписала Украина, не смог ее защитить от российской агрессии, в связи с чем страна нуждается в дополнительных мерах безопасности, прежде всего, в модернизации Вооруженных сил. Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», об этом заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
«Отказ от выполнения Будапештского меморандума и других гарантий, которые есть у Украины, в действительности очень большой обман. Эти гарантии нужно соблюдать и выполнять на практике, а не только на бумаге» - сказал он Кроме того, по убеждению Кораблиса Украина нуждается в дополнительных мерах безопасности и объяснил, что нужно делать, чтоб защититься от российской агрессии.
«Нужно модернизировать ВС Украины и усилить их способность обороняться – это предварительное условие номер один. Без готовности ВС Украины и государства в целом обороняться никто не поможет. Как в Украине, так и за ее пределами никто никогда и не мог подумать, что Россия может развязать войну против Украины», - сказал чиновник.
Теги: Украина, Донбасс, Литва, Будапештский меморандум
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