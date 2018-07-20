К аннексированному Крыму РФ стягивает военных: эксперт заявил о провокации

20.07.2018 07:45

Власти РФ совместно с российскими спецслужбами намерены устроить показательные акты «воспитания» жителей аннексированного Крыма.

Нардеп Дмитрий Тымчук отметил, что с начала аннексии Крыма российские власти успели создать на полуострове несколько предпосылок к экологической катастрофе. Эксперт добавил, что крымчане недовольны тем, что россияне устроили засуху, разогнали туристов, ущемляют права крымских татар и сливают токсичные отходы в море.

По словам Тымчука, к полуострову уже стягивают военных для того, чтобы устроить несколько массовых провокаций. Он добавил, что силовые методы будут применяться к жителям Крыма и в скором времени могут достичь и южной части Херсонской области.

Источник: https://donpress.com