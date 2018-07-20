- Коломойский пошел на уступки: предприятие олигарха возобновило производство хлора21:12
- Рожайте сами: депутаты собираются ограничить права матерей20:49
- Лунное затмение 27 июля: России предрекли катастрофы19:40
- Москаль: Венгрия передаст хлор для очистки воды на Закарпатье19:20
- Дания поможет Украине разминировать территорию Донбасс19:00
- Стало известно, как могут реализовать референдум по Донбассу: всплыли детали резонансной идеи Путина17:48
- В программу назначения субсидий вновь внесут изменения17:30
- Счастливчики: синоптики рассказали, в каких областях на выходных будет сухо16:39
- Боевики «ЛДНР» усиленно «мобилизируют» местных жителей на Донбассе16:20
- В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью16:05
Коломойский пошел на уступки: предприятие олигарха возобновило производство хлора
Сегодня, 20 июля, стало известно, что Предприятие "Днепроазот", которое принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, возобновило производство хлора после 5 дней простоя. При этом из-за временной приостановки предприятия в Украине на прошлой неделе начались проблемы с водоснабжением в крупных городах, передает replyua.net. В пресс-службе предприятия сообщили, что выпуск первой продукции начнется уже в ближайшее время. В данный момент закончили подготовительные работы к включению производства.
Отметим, что предприятие является единственным производителем жидкого хлора в Украине. В апреле "Укрнафта" (на 40% принадлежит Коломойскому. - Ред.) разорвала сотрудничество с заводом. Если до этого газодобывающая компания поставляла голубое топливо в "Днепразот" для производства аммиака в арендованном цеху, сейчас все поставки газа проходят через открытый рынок. В результате "Днепразоту" пришлось закупать голубое топливо по рыночным ценам. Руководство заявило, что такая ситуация не позволяет им работать и в краткие сроки закрыло предприятие. 15 июня "Днепразот" полностью прекратил свою работу.
Напомним, что ранее завод Коломойского поставил условие: работу возобновят только после решения вопроса с тарифом на газ либо увеличения в два раза их цен. Уже через месяц украинские водоканалы заявили, что запасы жидкого хлора заканчиваются, обеззараживать питьевую воду нечем. Жидкий хлор попытался импортировать из Румынии, однако объемы поставок составили около 50 тонн, в то время как потребность – от 800 до 1200 тонн. Первый город, которые ограничил подачу воды населению, стал Николаев. Также под угрозой оказались Днепр, Кропивницкий, Харьков и еще целый ряд городов.
Теги: Донбасс, производство, олигарх, хлор, Коломойский
- В Донецкой области на время Евро-2012 остановят вредное производство
- Из-за хлора: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Краматорск отказывается от хлора
- Пир во время чумы - российский олигарх закатил шикарную свадьбу на несколько миллионов евро
- Промышленность Донецкой области "подпрыгнула", но отстает от докризисного уровня
- Блогер рассказал о распространении смертельных болезней в Донецке21:30
- Оккупанты ОРДО сообщили, когда восстановят работу Vodafone17:15
- Боевики «ЛДНР» усиленно «мобилизируют» местных жителей на Донбассе16:20
- В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью16:05
- Жебривский рассказал об отношении жителей Донбасса к «ДНР»12:52
- Мариуполь оплатит образование для участников АТО и ООС12:37
- В Мариуполе участникам АТО и ООС выплатят материальную помощь ко Дню независимости Украины12:04
- "Хапают гражданских или бомжей и выбивают признание", - как на самом деле "МГБ" "ДНР" ловит "шпионов"11:17
- Боевики 18 раз нарушали перемирие в зоне ООС: ранен боец ВСУ11:00
- Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»09:55
- В США обнаружили гигантского бронированного динозавра21:45
- Блогер рассказал о распространении смертельных болезней в Донецке21:30
- Коломойский пошел на уступки: предприятие олигарха возобновило производство хлора21:12
- Рожайте сами: депутаты собираются ограничить права матерей20:49
- В районе Йеллоустоуна камеры сняли птицу Феникс20:25
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Лунное затмение 27 июля: России предрекли катастрофы19:40
- Москаль: Венгрия передаст хлор для очистки воды на Закарпатье19:20
- Дания поможет Украине разминировать территорию Донбасс19:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости16:57
- Очередной миф разрушен: чем на этот раз удивила украинцев Супрун15:25
- Если мужчина неуважительно относится к своей женщине, то от него отворачивается удача14:35
- Названы "вредные" продукты, помогающие расщеплять жир13:30
- Что вредит зубам: 5 неочевидных причин09:01
- Ученые научились определять склероз до его появления08:15
- 4 самых добрых знака зодиака08:00
- Шпигуни в ОБСЄ на Донбасі: чи відмовиться місія від російських представників19:40
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- «Любит это дело, когда в умате»: Ходаковский раскрыл жуткую правду о Захарченко
- У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО