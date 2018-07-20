Коломойский пошел на уступки: предприятие олигарха возобновило производство хлора

20.07.2018 21:12

Сегодня, 20 июля, стало известно, что Предприятие "Днепроазот", которое принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, возобновило производство хлора после 5 дней простоя. При этом из-за временной приостановки предприятия в Украине на прошлой неделе начались проблемы с водоснабжением в крупных городах, передает replyua.net. В пресс-службе предприятия сообщили, что выпуск первой продукции начнется уже в ближайшее время. В данный момент закончили подготовительные работы к включению производства.



Отметим, что предприятие является единственным производителем жидкого хлора в Украине. В апреле "Укрнафта" (на 40% принадлежит Коломойскому. - Ред.) разорвала сотрудничество с заводом. Если до этого газодобывающая компания поставляла голубое топливо в "Днепразот" для производства аммиака в арендованном цеху, сейчас все поставки газа проходят через открытый рынок. В результате "Днепразоту" пришлось закупать голубое топливо по рыночным ценам. Руководство заявило, что такая ситуация не позволяет им работать и в краткие сроки закрыло предприятие. 15 июня "Днепразот" полностью прекратил свою работу.



Напомним, что ранее завод Коломойского поставил условие: работу возобновят только после решения вопроса с тарифом на газ либо увеличения в два раза их цен. Уже через месяц украинские водоканалы заявили, что запасы жидкого хлора заканчиваются, обеззараживать питьевую воду нечем. Жидкий хлор попытался импортировать из Румынии, однако объемы поставок составили около 50 тонн, в то время как потребность – от 800 до 1200 тонн. Первый город, которые ограничил подачу воды населению, стал Николаев. Также под угрозой оказались Днепр, Кропивницкий, Харьков и еще целый ряд городов.