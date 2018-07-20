Лунное затмение 27 июля: России предрекли катастрофы

20.07.2018 19:40

Затмение будет "проигрываться" ближайших 20 лет, предупредил астролог

Лунное затмение 27 июля 2018 года не сулит ничего хорошего, но наиболее разрушительным оно станет для России.

О том, какое воздействие это астрономическое явление окажет на Украину, Россию, мир и каждого человека OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс.

Вблизи затмения, 25 июля, ретроградными станут сразу две планеты – Меркурий и Марс. В конце месяца они могут внести хаос в мировую экономическую структуру. Возможен неожиданный обвал рынков, а также начало масштабных глобальных торговых войн.

Что касается самого затмения, то оно будет уникальным. Его продолжительность составит 1 час и 43 минуты. Начало затмения – в 20:13 по киевскому времени, окончание – в 02:31, а полная фаза будет наблюдаться с 22:30 до 01:14 часов.

Значение этого затмения настолько глобально, что это сложно осознать нам, обывателям. Оно очень важное с точки зрения астрологии и с точки зрения энергетики. Всё, заложенное на этой затмение, может проигрываться на протяжении целого саросного цикла – последующих 20 лет.

Оно будет происходить в соединении с Марсом – планетой конфликтов и войн. Уже сейчас его называют "кровавым".

Скажу сразу: оно не сулит ничего хорошего. Но самым разрушительным это затмение может стать в гороскопе России.

В Российской Федерации могут происходить разного рода техногенные катастрофы. Кроме того, это опасный период для власти страны, поскольку Сатурн – "планета большого несчастья" – будет проходить по Солнцу гороскопа России, то есть по власти, по высшим кругам, по чиновникам.

После этого "кровавого" затмения может произойти падение самой высокой головы страны. Например, вдруг созреет дворцовый переворот или случится еще что-то непредвиденное. Этим затмением может быть положено начало развала России. Через 20 лет РФ может превратиться в обломки - Ставропольский край, Хабаровский, Чеченская республика и т.д.

В мире могут с новой силой вспыхнуть вооруженные конфликты, которые находятся в замороженном состоянии, тем более что Марс будет ретроградным целый месяц. Ретроградность свидетельствует о возобновлении чего-то, а Марс – это всегда война.

Не исключено, что могут возобновиться активные военные действия на Донбассе.

В период с 25 по 31 июля я не рекомендую пользоваться самолетом, особенно с 29 по 31 июля, поскольку существенно повышается опасность авиакатастроф – Марс будет в жесткой квадратуре к Урану. Неблагоприятными будут запуски ракет и реализация других космических проектов.

В эти же дни существенно повышается пожароопасность. Могут гореть торфяники, леса. Возможна активизация маньяков, которые очень остро реагируют на лунные "кровавые" затмения.

Так что Марс действительно в это время может быть кровавым. Возможно, это самая опасная точка не только июля, но и всего лета в целом.

Источник: https://from-ua.com



