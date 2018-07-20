- Лунное затмение 27 июля: России предрекли катастрофы19:40
- Москаль: Венгрия передаст хлор для очистки воды на Закарпатье19:20
- Дания поможет Украине разминировать территорию Донбасс19:00
- Стало известно, как могут реализовать референдум по Донбассу: всплыли детали резонансной идеи Путина17:48
- В программу назначения субсидий вновь внесут изменения17:30
- Счастливчики: синоптики рассказали, в каких областях на выходных будет сухо16:39
- Боевики «ЛДНР» усиленно «мобилизируют» местных жителей на Донбассе16:20
- В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью16:05
- Новый удар: тарифы на интернет изменятся, вас просто поставят перед фактом15:45
- Подрывника Шеремета можно идентифицировать: Аброськин сообщил детали расследования15:05
Лунное затмение 27 июля: России предрекли катастрофы
Затмение будет "проигрываться" ближайших 20 лет, предупредил астролог
Лунное затмение 27 июля 2018 года не сулит ничего хорошего, но наиболее разрушительным оно станет для России.
О том, какое воздействие это астрономическое явление окажет на Украину, Россию, мир и каждого человека OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс.
Вблизи затмения, 25 июля, ретроградными станут сразу две планеты – Меркурий и Марс. В конце месяца они могут внести хаос в мировую экономическую структуру. Возможен неожиданный обвал рынков, а также начало масштабных глобальных торговых войн.
Что касается самого затмения, то оно будет уникальным. Его продолжительность составит 1 час и 43 минуты. Начало затмения – в 20:13 по киевскому времени, окончание – в 02:31, а полная фаза будет наблюдаться с 22:30 до 01:14 часов.
Значение этого затмения настолько глобально, что это сложно осознать нам, обывателям. Оно очень важное с точки зрения астрологии и с точки зрения энергетики. Всё, заложенное на этой затмение, может проигрываться на протяжении целого саросного цикла – последующих 20 лет.
Оно будет происходить в соединении с Марсом – планетой конфликтов и войн. Уже сейчас его называют "кровавым".
Скажу сразу: оно не сулит ничего хорошего. Но самым разрушительным это затмение может стать в гороскопе России.
В Российской Федерации могут происходить разного рода техногенные катастрофы. Кроме того, это опасный период для власти страны, поскольку Сатурн – "планета большого несчастья" – будет проходить по Солнцу гороскопа России, то есть по власти, по высшим кругам, по чиновникам.
После этого "кровавого" затмения может произойти падение самой высокой головы страны. Например, вдруг созреет дворцовый переворот или случится еще что-то непредвиденное. Этим затмением может быть положено начало развала России. Через 20 лет РФ может превратиться в обломки - Ставропольский край, Хабаровский, Чеченская республика и т.д.
В мире могут с новой силой вспыхнуть вооруженные конфликты, которые находятся в замороженном состоянии, тем более что Марс будет ретроградным целый месяц. Ретроградность свидетельствует о возобновлении чего-то, а Марс – это всегда война.
Не исключено, что могут возобновиться активные военные действия на Донбассе.
В период с 25 по 31 июля я не рекомендую пользоваться самолетом, особенно с 29 по 31 июля, поскольку существенно повышается опасность авиакатастроф – Марс будет в жесткой квадратуре к Урану. Неблагоприятными будут запуски ракет и реализация других космических проектов.
В эти же дни существенно повышается пожароопасность. Могут гореть торфяники, леса. Возможна активизация маньяков, которые очень остро реагируют на лунные "кровавые" затмения.
Так что Марс действительно в это время может быть кровавым. Возможно, это самая опасная точка не только июля, но и всего лета в целом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, катастрофа, Затмение
- Недолет: в России рухнул бомбардировщик
- Авиакатастрофа в России: разбился военный истребитель
- Ростовской области грозит экологическая катастрофа. Донбасс виноват
- В день доклада по MH17 Нидерланды требовали разговора с Лавровым - МИД РФ
- Совсем спятили: Россия готова сбить из "Бука" еще один "Боинг" - за ценой не постоит
- Польша намерена эксгумировать всех жертв смоленской катастрофы и вывести Россию на чистую воду
- Оккупанты ОРДО сообщили, когда восстановят работу Vodafone17:15
- Боевики «ЛДНР» усиленно «мобилизируют» местных жителей на Донбассе16:20
- В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью16:05
- Жебривский рассказал об отношении жителей Донбасса к «ДНР»12:52
- Мариуполь оплатит образование для участников АТО и ООС12:37
- В Мариуполе участникам АТО и ООС выплатят материальную помощь ко Дню независимости Украины12:04
- "Хапают гражданских или бомжей и выбивают признание", - как на самом деле "МГБ" "ДНР" ловит "шпионов"11:17
- Боевики 18 раз нарушали перемирие в зоне ООС: ранен боец ВСУ11:00
- Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»09:55
- Миссия ОБСЕ рассказала о скоплении возле Луганска тяжелого вооружения боевиков09:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Лунное затмение 27 июля: России предрекли катастрофы19:40
- Москаль: Венгрия передаст хлор для очистки воды на Закарпатье19:20
- Дания поможет Украине разминировать территорию Донбасс19:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- В США обнаружили новую «инопланетную» акулу18:30
- "Стеклянная" аномалия: в небе над Кейптауном появился город-призрак - кадры18:12
- Стало известно, как могут реализовать референдум по Донбассу: всплыли детали резонансной идеи Путина17:48
- В программу назначения субсидий вновь внесут изменения17:30
- Оккупанты ОРДО сообщили, когда восстановят работу Vodafone17:15
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости16:57
- Очередной миф разрушен: чем на этот раз удивила украинцев Супрун15:25
- Если мужчина неуважительно относится к своей женщине, то от него отворачивается удача14:35
- Названы "вредные" продукты, помогающие расщеплять жир13:30
- Что вредит зубам: 5 неочевидных причин09:01
- Ученые научились определять склероз до его появления08:15
- 4 самых добрых знака зодиака08:00
- Шпигуни в ОБСЄ на Донбасі: чи відмовиться місія від російських представників19:40
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- «Любит это дело, когда в умате»: Ходаковский раскрыл жуткую правду о Захарченко
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО