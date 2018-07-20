Новый удар: тарифы на интернет изменятся, вас просто поставят перед фактом

20.07.2018 15:45

Интернет-провайдеры будут постепенно и настойчиво повышать расценки на свои услуги в течение последующего года

В Украине началась волны повышений тарифов на доступ к интернету. Еще до нового года большинство провайдеров пересмотрят свою ценовую политику: кто-то путем незначительных поэтапных подорожаний, кто-то – одним скачком.

По прогнозам участников рынка, минимальное повышение тарифов составит около 20 гривен, в среднем – около 40 гривен.

Быстрее и заметнее всего цены будут повышаться в Киеве, Харькове и Мариуполе. Причина — в крупных городах у операторов выше затраты на операционную деятельность. Также подорожание коснется сельской местности, поскольку там используется дорогостоящее подключение по волоконно-оптическим каналам.

Эксперты выделяют несколько причин для рост тарифов на услуги широкополосного доступа. Это — возросшие затраты на персонал, подорожание оборудования и его обслуживания.

Ранее сообщалось, что власть обязывает интернет-провайдеров устанавливать спецоборудование якобы для проверки того, как блокируются попавшие под санкции российские ресурсы. В частности, Нацкомсвязи согласовала проект постановления Кабмина, который должен урегулировать техническую проверку блокировок сайтов из санкционного списка. В проекте предусмотрено «обеспечить приобретение технических средств… для мониторинга состояния прекращения предоставления услуг по доступу к информационным ресурсам…», а Госслужбе спецсвязи совместно с СБУ «установить технические средства на телекоммуникационных сетях».

При этом провайдеры до сих пор не покрыли разницу в курсе доллара по отношению к гривне, образовавшуюся за последние годы. Ведь любой расходник, который покупался до 2014 года из расчета 8 грн/$1, сейчас стоит по 26–27 грн/$1. При этом расценки на доступ к интернету не выросли в 3-4 раза.

Также провайдеры ощущают жесткую нехватку квалифицированной рабочей силы: персонал выезжает за границу или меняет сферу деятельности. Поэтому провайдеры стали поднимать зарплаты или увеличились расходы на аутсорсинговые сервисы.

Также в связи с частыми повреждениями линий и воровством оборудования провайдеры и операторы вынуждены строить новые резервные линии, что также требует валютных затрат.

Как отмечают сами участники рынка, в настоящий момент уютно себя чувствуют только крупные игроки, которые могут компенсировать расходы на интернет-коммуникации в других сегментах: в кабельном ТВ или мобильной связи.

На сегодня в Киеве популярный тариф 100 Мбит/с во многих случаях превысил 150 грн (колеблется от 140 до 180 грн/мес.). При этом большинство провайдеров пытаются компенсировать подорожание увеличением скорости доступа. Сейчас редко можно найти тариф менее 30 Мбит/с.

Многие провайдеры в вопросе поднятия тарифов пошли по тому же принципу, что и мобильные операторы. Они не повышают расценки, а оптимизируют тарифную сетку, заменяя старые дешевые пакеты на новые, более дорогие. Абонента при этом просто ставят в известность о переводе на другой тариф.

По прогнозам экспертов, к началу 2019 года цены на тариф 100 Мбит/с составит 150-200 грн/мес., а к середине 2019 года – от 200 до 250 грн/мес, 1 Гбит/с будет продаваться по 200 грн/мес.

При этом провайдеры, использующие устаревшие технологии, не станут поднимать цены и попытаются привлечь или удержать клиентов низкими тарифами.

Источник: https://politeka.net