Подрывника Шеремета можно идентифицировать: Аброськин сообщил детали расследования

20.07.2018 15:05

Сегодня годовщина убийства журналиста и силовики отчитались о ситуации с раскрытием преступления

Правоохранители продвинулись в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и уже есть возможность установить подрывника автомобиля. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, следователи работают с огромным массивом информации по идентификации личности исполнителя убийства.

"За эти два года проведен очень большой объем работы. И положительные результаты есть. Идет серьезная работа по определенным направлениям, анализ всех видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий, а это более трех тысяч терабайт видеоматериала. Благодаря этому лицо, которое было до убийства и которое было на видео при непосредственном минировании (автомобиля), можно будет идентифицировать", – рассказал Аброськин.

Он объяснил, что не может сказать больше, так как у него на это нет разрешения следователя.

"Когда будет возможность и соответствующее разрешение, мы сможем сказать больше. Это должно быть тогда, когда будет задержано лицо, когда будет ему предъявлено подозрение и когда будет решение суда", – подчеркнул замглавы Нацполиции.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Источник: https://www.segodnya.ua