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РФ существенно изменила тактику в Азовском море – эксперт

20.07.2018 13:14
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РФ существенно изменила тактику в Азовском море – эксперт

Российская Федерация существенно изменила тактику в Азовском море.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор издания BlakcSeaNews, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко. Он отметил, что в период с 14 по 19 июля береговая охрана российской ФСБ не задержала ни одного судна непосредственно в море. Но в этот же период времени значительно увеличилась продолжительность искусственной задержки судов на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский пролив.

В числе возможных причин эксперт назвал погоду и штормовые предупреждения.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал реальную угрозу военного наступления России на Азовском и Черном морях преувеличенной. По его словам, силы на морском флоте неравны – украинский «москитный флот на веслах» не способен противостоять российской береговой охране РФ и кораблям Черноморского флота, в частности тем, которые находятся в районе Новороссийска и фактически сегодня введены в акваторию Азовского моря. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море
 
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