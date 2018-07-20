Рожайте сами: депутаты собираются ограничить права матерей

20.07.2018 20:49

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 8625 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав детей при использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Об этом сказано на сайте ВРУ, передает Знай.

Проектом закона предлагается законодательно ввести ограничения в применении вспомогательных репродуктивных технологий. Авторы законопроекта поясняют, что за последние годы Украина превратилась в мирового коммерческого лидера по суррогатному материнству, в страну "репродуктивного туризма".

В пояснительной записке к документу авторы законопроекта сообщают, что за последние годы Украина фигурировала в скандальных делах, которые были связаны с нарушением прав детей, рожденных в результате суррогатного материнства.

В частности, это связано с тем, что за суррогатным материнством в Украине обращаются граждане стран, где оно запрещено или допускается лишь в виде некоммерческой помощи. Суррогатная мать в таком случае является полноправной матерью, только если суд не примет решение в пользу биологических родителей.

"Так, детей, рожденных суррогатной матерью в Украине для иностранцев, не признают в странах, где репродуктивные технологии запрещены законом, и родители прибегают к незаконным способам, в частности, используя путь контрабанды, для вывоза детей за пределы Украины. Таким образом, судьбу такого ребенка не может отследить ни одна страна", - сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта настаивают, что его целью является защита прав детей через законодательное ограничение в применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Источник: https://from-ua.com