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Стало известно, как могут реализовать референдум по Донбассу: всплыли детали резонансной идеи Путина
Как сообщает replyua.net, слухи о предложении президента России Владимира Путина его американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум на Донбассе нельзя считать абсолютно беспочвенными, однако даже в случае реализации такого сценария крымская история не повторится. Ведь речь идет о предоставлении "Л/ДНР" автономии в составе Украины. Как отмечает информированный источник, подобная инициатива пока является не более, чем идеей.
"Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем, чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников Минского процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права", — цитируют его.
В тоже время информатор заявил, что главное, чтобы эта инициатива не была некорректно истолкована. "Крымский сценарий" она не предполагает. Необходимо правильно расставлять акценты. Прежде всего, речь идет о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины и чтобы Киев дал временно оккупированным территориям соответствующие политические права. Что касается террористических "Л/ДНР", то там пока ничего не знают о возможном референдуме. Представители оккупационных "властей" заверили, что этот вопрос не поднимался ни на одной из встреч.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, референдум
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