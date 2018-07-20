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Украинцы просят Порошенко переименовать Россию в Московию
На сайте президента Украины была зарегистрирована электронная петиция, в которой украинцы обращаются к Петру Порошенко и предлагают ему изменить официальное название РФ в украинском языке на Московию.
Как передает replyua.net, автор электронного прошения отмечает, что возвращение России ее исторического названия «Московия» будет способствовать восстановлению исторического сознания украинского народа и подчеркнет для украинцев фальшивость претензий россиян на продолжительность их истории со времен Руси.
В тексте петиции говорится о том, что предки украинцев прекрасно понимали, кто населяет северо-восточные территории, поэтому они очень правильно называли своего соседа «Московией». Прошение было зарегистрировано еще 3 июля, однако подписи под ним оставили только 174 пользователя. Чтобы глава государства рассмотрел петицию, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей. Проголосовать можно еще в течение 76 дней.
Теги: Россия, Донбасс, Москва, украинцы
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