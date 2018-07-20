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«Укрзализныця» планирует отказаться от использования плацкартных вагонов

20.07.2018 11:30
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«Укрзализныця» планирует отказаться от использования плацкартных вагонов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что плацкартные вагоны в скором времени исчезнут из украинских поездов. Сообщение об этом появилось в эфире телеканала «Прямой» 

«Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая, насколько быстро реформируется «Укрзализныця», это еще, пожалуй, займет 5-10 лет», - отметил министр.

Министр заявляет, что уже давно идет речь о том, чтобы убрать плацкартные вагоны из употребления. Они не отличаются особым удобством и не соответствуют европейским стандартом. Их планируют заменить вагонами нового образца. По мнению представителей министерства, такое решение является оправданным экономически и сделает путешествия в поездах более комфортными. Программу по замене вагонов проведут в рамках реформирования «Укрзализныци».

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Укрзализниця, плацкарт, отказ, вагон
 
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