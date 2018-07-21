Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Из-за массовых смертельных ДТП в Украине решили запретить некоторые маршрутки: названа важная дата

21.07.2018 13:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из-за массовых смертельных ДТП в Украине решили запретить некоторые маршрутки: названа важная дата

После того, как за один день, 20 июля, в Украине произошло сразу две крупные аварии с участием маршруток и множеством погибших, в Министерстве инфраструктуры приняли решение усилить контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает Апостроф.
Глава ведомства Владимир Омелян провел совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний-перевозчиков.
Там он заявил, что большинство автобусных перевозок в Украине осуществляется в опасных для пассажиров условиях.
"Средний возраст маршруток - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта", - подчеркнул министр.
Он сообщил, что с 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых авто в пассажирские, будут эвакуироваться на штрафные площадки и отправляться на металлолом.
"Призываю всех перевозчиков уже сейчас работать над обновлением парка", - заявил Омелян.
Глава министерства также отметил, что Укртрансбезопасность вместе с полицией усилят контроль за рынком, в частности, в целях борьбы с нелегальными перевозчиками.



Теги: Донбасс, запрет, ДТП, маршрутки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх