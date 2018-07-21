Коммуналка, кредиты и курс доллара: какие потрясения ждут украинцев в августе

21.07.2018 17:07

В Киеве в августе могут начаться перебои с электроэнергией, а подготовка к отопительному сезону окажется под угрозой срыва. Кроме того, Кабинет министров пересмотрит тариф на газ (без роста не обойтись), а кредиты в банках могут подорожать.

В Украине с 1 августа стартует очередной шаг на пути к запуску рынка газа - суточное балансировки. На простых украинский это решение практически не повлияет, однако в будущем это может дать толчок развитию рынка. Во всяком случае, так утверждают в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

В Киеве в августе могут начаться перебои с электроэнергией, а подготовка к отопительному сезону окажется под угрозой срыва. Кроме того, Кабинет министров пересмотрит тариф на газ (без роста не обойтись), а кредиты в банках могут подорожать.

В Украине с 1 августа стартует очередной шаг на пути к запуску рынка газа - суточное балансировки. На простых украинский это решение практически не повлияет, однако в будущем это может дать толчок развитию рынка. Во всяком случае, так утверждают в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Источник from-ua