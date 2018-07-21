Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Коммуналка, кредиты и курс доллара: какие потрясения ждут украинцев в августе

21.07.2018 17:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Коммуналка, кредиты и курс доллара: какие потрясения ждут украинцев в августе

В Киеве в августе могут начаться перебои с электроэнергией, а подготовка к отопительному сезону окажется под угрозой срыва. Кроме того, Кабинет министров пересмотрит тариф на газ (без роста не обойтись), а кредиты в банках могут подорожать.
В Украине с 1 августа стартует очередной шаг на пути к запуску рынка газа - суточное балансировки. На простых украинский это решение практически не повлияет, однако в будущем это может дать толчок развитию рынка. Во всяком случае, так утверждают в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
В Киеве в августе могут начаться перебои с электроэнергией, а подготовка к отопительному сезону окажется под угрозой срыва. Кроме того, Кабинет министров пересмотрит тариф на газ (без роста не обойтись), а кредиты в банках могут подорожать.
В Украине с 1 августа стартует очередной шаг на пути к запуску рынка газа - суточное балансировки. На простых украинский это решение практически не повлияет, однако в будущем это может дать толчок развитию рынка. Во всяком случае, так утверждают в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
Источник from-ua



Теги: Донбасс, кредиты, коммунальные услуги, курс валют
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх