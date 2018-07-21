- Кремль готовится к захвату новой области Украины. Путем терактов08:34
- Путину не удалось переубедить Трампа: США дают $200 млн на оружие для ВСУ - подробности07:44
- Коломойский пошел на уступки: предприятие олигарха возобновило производство хлора21:12
- Рожайте сами: депутаты собираются ограничить права матерей20:49
- Лунное затмение 27 июля: России предрекли катастрофы19:40
- Москаль: Венгрия передаст хлор для очистки воды на Закарпатье19:20
- Дания поможет Украине разминировать территорию Донбасс19:00
- Стало известно, как могут реализовать референдум по Донбассу: всплыли детали резонансной идеи Путина17:48
- В программу назначения субсидий вновь внесут изменения17:30
- Счастливчики: синоптики рассказали, в каких областях на выходных будет сухо16:39
Кремль готовится к захвату новой области Украины. Путем терактов
Российская Федерация рассматривает вариант оккупации части юго-восточной территории Херсонской области, которая граничит с аннексированным Крымом.
Об этом в Fackeboo сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" и член комитета по вопросам нацбезопасности Дмитрий Тымчук.
"Кремль рассматривает вариант создания предпосылок для введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области", - написал он.
По словам Тымчука, спецслужбы России рассматривают возможность проведения в ближайшее время (конец июля - начало августа) ряда провокаций на полуострове, в том числе с осуществлением террористических актов против гражданского населения с массовыми жертвами. Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим).
Теги: Россия, Донбасс, теракт, область, захват
- Юные журналисты Донецкой области погостили в России
- Российский генерал, обвиняемый в причастности к уничтожению Боинга над Донбассом: Пусть докажут хоть что-то
- Сотрудник российских спецслужб готовил теракты в Донецке и Луганске (ВИДЕО)
- Скандальный Жириновский озвучил истинную позицию России (ВИДЕО)
- Россия готовит теракты в Крыму, чтобы начать полномасштабную войну с Украиной
- "Война идет по полной", - волонтер Гай выступил с тревожным предупреждением к украинцам
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко08:25
- Оккупант ударил управляемой ракетой по погранотряду под Мариуполем: появились первые подробности07:59
- В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ снизилось и прекратилось движение07:50
- Блогер рассказал о распространении смертельных болезней в Донецке21:30
- Оккупанты ОРДО сообщили, когда восстановят работу Vodafone17:15
- Боевики «ЛДНР» усиленно «мобилизируют» местных жителей на Донбассе16:20
- В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью16:05
- Жебривский рассказал об отношении жителей Донбасса к «ДНР»12:52
- Мариуполь оплатит образование для участников АТО и ООС12:37
- В Мариуполе участникам АТО и ООС выплатят материальную помощь ко Дню независимости Украины12:04
- Кремль готовится к захвату новой области Украины. Путем терактов08:34
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко08:25
- Оккупант ударил управляемой ракетой по погранотряду под Мариуполем: появились первые подробности07:59
- В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ снизилось и прекратилось движение07:50
- Путину не удалось переубедить Трампа: США дают $200 млн на оружие для ВСУ - подробности07:44
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- В США обнаружили гигантского бронированного динозавра21:45
- Блогер рассказал о распространении смертельных болезней в Донецке21:30
- Коломойский пошел на уступки: предприятие олигарха возобновило производство хлора21:12
- Рожайте сами: депутаты собираются ограничить права матерей20:49
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости16:57
- Очередной миф разрушен: чем на этот раз удивила украинцев Супрун15:25
- Если мужчина неуважительно относится к своей женщине, то от него отворачивается удача14:35
- Названы "вредные" продукты, помогающие расщеплять жир13:30
- Что вредит зубам: 5 неочевидных причин09:01
- Ученые научились определять склероз до его появления08:15
- 4 самых добрых знака зодиака08:00
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- "Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?