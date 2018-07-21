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Погода на сегодня: дожди и грозы

21.07.2018 10:04
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Погода на сегодня: дожди и грозы

В субботу, 21 июля, на большей территории Украины пройдут дожди с грозой. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +32. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе дождь с грозой, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +25 до +28. На востоке тоже дожди, днем от +26 до +29. В центральной части страны осадки, днем воздух прогреется до +29.
На севере дождь, днем 24-27 градусов тепла. На юге ожидается солнечная погода, без осадков. В регионе температура воздуха составит 29-32 градусов тепла.
В Киеве дождь, днем от +25 до +27 градусов.



Теги: Донбасс, погода, дождь, гроза
 
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