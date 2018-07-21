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Путину не удалось переубедить Трампа: США дают $200 млн на оружие для ВСУ - подробности
Власти США одобрили предоставление Украине 200 миллионов долларов военной помощи. Они будут потрачены, в частности, и на оружие для бойцов ООС. О важной поддержке американцами Украины сообщила в Facebook пресс-служба украинского посольства в Вашингтоне, передает "Диалог.UA".
Сразу после возвращения американского лидера Дональда Трампа из Хельсинки и встречи с агрессором Владимиром Путиным было принято решение о предоставлении Украине в 2018 году 200 миллионов долларов на обеспечение безопасности и обороны. Планируется, что эти деньги, среди прочего, будут потрачены и на покупку нового вооружения для бойцов ВСУ, сдерживающих российскую агрессию.
В посольстве, комментируя новость, отметили, что это результат принятия Киевом революционного закона "О нацбезопасности Украины", в котором прописаны евроатлантические устремления страны. Примечательно, что Пентагон уже приступил к заключению контрактов на поставки вооружения и предоставления прочей помощи ВСУ.
Информацию приветствовала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что только что пообщалась с послом Украины в США Валерием Чалым, и тот заверил ее - США все еще полностью поддерживают Украину в ее борьбе с Москвой и не планирует идти ни на какие сомнительные соглашения с агрессором по украинскому вопросу.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, оружие, Дональд Трамп, ВСУ, ООС
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