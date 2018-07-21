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В ближайшие часы ожидаются грозы, град и шквальный ветер

21.07.2018 17:50
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В ближайшие часы ожидаются грозы, град и шквальный ветер

До конца суток 21 июля в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В Украине, кроме большинства южных и восточных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, погода, ветер, дождь, гроза
 
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