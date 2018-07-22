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Дожди отступят: синоптики дают «жаркий» прогноз погоды
В Украине в воскресенье, 22 июля, сухая погода ожидается только на юге.
Всю остальную территорию опять ожидают дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр. При этом в восточных областях станет жарче еще на пару градусов, до +31, на остальной части страны без изменений.
Ожидается западный и северо-западный ветер 3-8 м/с. Во время гроз могут наблюдаться шквалы. Средняя температура воздуха по всей стране +26… +30 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе – от +25 до +28 градусов. В центральных и северных регионах в среднем теплее на 1 градус, чем на западе.
На юге ожидается от +26 до +31 градусов тепла в течение дня. Несмотря на то, что в южных регионах будет ясно, теплее всего будет на востоке страны — столбики термометров покажут от 29 до 31 градуса со знаком плюс. Ночью минимальный показатель тепла опустится до +13 градусов (Закарпатская область).
В понедельник, 23 июля и ситуация с осадками, и температура воздуха будут такими же, как в воскресенье. В среднем по Украине днем 26-29 градусов выше нуля.
Теги: Донбасс, лето, жара, прогноз погоды
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