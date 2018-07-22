- В Украине начали серийное производство новых реактивных огнеметов08:32
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России21:20
- Блокада Азовского моря: Украина готовит ответ18:32
- В Минсоцполитики разъяснили"тонкости" в отмене проверок переселенцев18:16
- В ближайшие часы ожидаются грозы, град и шквальный ветер17:50
- Коммуналка, кредиты и курс доллара: какие потрясения ждут украинцев в августе17:07
- Мост в оккупированном Крыму начал рассыпаться: очевидцы опубликовали видео из Керчи. ВИДЕО16:07
- Украинцев использовать в качестве живого щита: Путину припомнили громкое признание по Украине. ВИДЕО15:48
- Гранатомет и четыре гранаты: в Харькове СБУ задержала террориста "ДНР", собиравшегося взорвать поезд13:36
- Из-за массовых смертельных ДТП в Украине решили запретить некоторые маршрутки: названа важная дата13:12
В Украине начали серийное производство новых реактивных огнеметов
Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, что входит в состав «Укроборонпрома», наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Оружие оснащено реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.
Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома, передает zi.dn.ua.
Как известно, РПВ-16 — термобарическое оружие, которое разработано и производится для украинского войска по государственному оборонному заказу.
Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию во время взрыва высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оно также называется боеприпасами объемного взрыва.
При этом фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра. Поэтому это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра.
Известно, что огнемет уже удачно прошел приемо-сдаточные испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.
Создание и серийный выпуск РПВ-16 стали возможными прежде всего благодаря кооперации ГНИИ химических продуктов, завода «Импульс» и ГАХК «Артем».
Теги: Украина, Донбасс, оружие, производство, боеприпасы, Укроборонпром, огнемёт
- В Украине началось серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО
- Испытание обновленного украинского оружия: гроза террористов ЗСУ-23-4 "Шилка" делает 3400 выстрелов в минуту и эффектно поражает наземные цели боевиков. ВИДЕО
- В Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия
- Стрельба в кредит: Украина до сих пор не расплатилась за выстрелы на Майдане (ФОТО)
- Сумские пограничники задержали машину с оружием и боеприпасами
- Полиция Донетчины за сутки 9 раз изымала оружие и боеприпасы
- Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе09:00
- Украинские военные на Донбассе 15 раз попали под обстрелы боевиков08:44
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя07:52
- На Донбассе ликвидирован Леший из Ростовской области: боевики признаются: был пациентом "палаты №6"07:42
- В Донецке замечена военная строительная техника боевиков «ДНР»07:31
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой07:21
- Над Мариуполем летали военные самолеты22:29
- СМИ боевиков показали испытания «мощного» оружия «ДНР»22:06
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным21:43
- На Донбассе ликвидирован еще один враг Украины: террористы в Сети плачутся о гибели Лысого20:26
- Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе09:00
- Украинские военные на Донбассе 15 раз попали под обстрелы боевиков08:44
- В Украине начали серийное производство новых реактивных огнеметов08:32
- Вход закрыт: в сети поделились грустным фото популярного места отдыха в Севастополе08:20
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя07:52
- На Донбассе ликвидирован Леший из Ростовской области: боевики признаются: был пациентом "палаты №6"07:42
- В Донецке замечена военная строительная техника боевиков «ДНР»07:31
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой07:21
- Над Мариуполем летали военные самолеты22:29
- СМИ боевиков показали испытания «мощного» оружия «ДНР»22:06
- У победы есть несколько уровней: стало известно, как выгнать Россию с Донбасса21:03
- Что Путин предложил Трампу по Донбассу: несколько важных деталей17:34
- Доносы "народа Донбасса": средство решения вопроса15:13
- Не ломайте жизнь ребенку: 7 имен, которые сулят девочкам тяжелую судьбу14:34
- Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака12:55
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность09:41
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России