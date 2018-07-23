Депутат от БПП приобрел контрольный пакет акций Донбассэнерго

Бизнесмен и депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Максим Ефимов приобрел контрольный пакет акций энергогенерирующей компании ПАО «Донбассэнерго».



ПАО «Донбассэнерго» намерено перевести блок № 7 Славянской теплоэлектростанции на сжигание угля газовой группы. На данный момент ТЭС функционирует с помощью антрацитового угля.



Новую телевышку в Горняке Донецкой области возводит частная волынская компания «Телесети Украины». Высота новой вышки составит 170 метров, закончить строительство планируют 24 августа. Источник: http://donbasleaks.org