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Как будут дорожать автогаз и бензин в Украине
С начала июля в Украине цена на автогаз стала расти почти ежедневно. В начале июля (по данным Министерства финансов), средняя стоимость одного литра автогаза была 13,28 грн, в середине месяца она достигла 13,51 грн, то сегодня, 23 июля, уже превысила 14 гривень.
Свой прогноз в отношении снижения или повышения цен на автогаз дал аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн. По его мнению, главный драйвер роста цен на автогаз в Украине — повышение его стоимости в России. Ведь она самый крупный поставщик автогаза в Украину.
В первом полугодии украинский рынок использовал более 40% российского автогаза. А увеличение стоимости автогаза в России обусловлено повышением спроса на него на внутреннем рынке страны и ремонтными работами на некоторых крупных производствах.
Однако, как считает Куюн, уже к августу в Украине уменьшатся запасы автогаза, и активнее будут использованы источники поставок из западных стран.Стоимость сжиженного газа в Европе и, в частности, в Средиземноморье, снижается из-за заметного уменьшения цены на нефть — с почти $80 до $72/барр. А это тоже сдерживает цену на автогаз в Украине.
Специалист добавил, что цена на автогаз может снизиться в первой половине августа. В «А-95» отметили, что и с учетом повышения стоимости автогаз все же считается выгодным топливом. И его потребление в Украине в первом полугодии текущего года в сравнении с прошлым годом увеличилось на 13,5%, до 855,5 тыс. тонн. Как считают специалисты «А-95», стоимость автогаза может вырасти в крупных сетях до 14,50 грн/л, но не более.
Что же касается бензина, то, по данным Минфина, цена на него в июле остается стабильной. Литр А-95+ 2 июля стоил, в среднем, 30,34 грн., 15 июля – 30,31 грн, 20 июля – 30,32 грн. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич уверен, что серьезных колебаний цен на топливо до конца лета не будет.
Это может произойти осенью, когда упадет курс гривни, повысится стоимость топлива, считает аналитик. А как говорят эксперты, как и любое повышение цен, повышение стоимости топлива приведет к снижению реальных доходов населения. Так как горюче-смазочные материалы используют и в сфере производства, то увеличение их стоимости приведет к повышению цен на другие товары, то есть к росту общего уровня цен.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, авто, бензин, подорожание, газ
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