Какие преимущества цифровой подписи?

23.07.2018 21:30

Цифровая подпись в Украине существует уже более 10 лет, однако до сих пор мало кто понимает, что это такое и для чего она нужна. Как пользоваться электронной цифровой подписью и похожа ли она на автограф в паспорте, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Надежность и неподдельность

Не стоит путать электронную цифровую подпись (ЭЦП) с подписью, которую вы оставляете цифровой ручкой на планшете. ЭЦП не похож на подпись в паспорте, поскольку это не графический элемент, а набор цифровых данных.

Чтобы пользоваться цифровой подписью, сначала нужно получить два ключа доступа к ней – личный и открытый. Это можно сделать в Аккредитованном центре сертификации ключей (АЦСК). Личный ключ является файлом с кодом, который хранится на внешнем носителе (диске или флешке). Каждому личному ключу соответствует открытый ключ, с помощью которого можно проверить соответствие ЭЦП его владельцу.

Сейчас оформить ЭЦП можно в 25 как государственных, так и частных АЦСК (https://czo.gov.ua/ca-registry). В частности, такие центры есть при Государственной фискальной службе, Госказначействе, Нацбанке, Генштабе ВСУ, МВД и других структурах. Также услугу оформления ЭЦП предоставляют своим клиентам «Приватбанк», «Ощадбанк» и «УкрСиббанк».

Чтобы положить цифровую электронную подпись, нужно установить на компьютере специальную программу от ГФС (https://acskidd.gov.ua/korustyvach_csk) или воспользоваться онлайн-сервисом Национальных информационных систем (https://ca.informjust.ua/). В обоих случаях сначала нужно загрузить файл, который вы хотите подписать. Затем – выбрать название центра сертификации ключей, в котором вы получили ЭЦП. После этого нужно загрузить ваш личный ключ (зашифрованный файл, который хранится на отдельном носителе). Далее необходимо ввести пароль к ключу. После этого появится сообщение об успешном подписании электронного документа.

При использовании ЭЦП для подтверждения личности в государственных сервисах количество шагов может быть другим, поэтому следует внимательно читать инструкции на сайте. Впрочем, без личного ключа и пароля вам не обойтись. Важно помнить, что ни личный ключ, ни пароль к нему не следует хранить на компьютере или передавать посторонним лицам.

Электронная цифровая подпись имеет такую ​​же юридическую силу, как и обычная. Ею можно проверять подлинность документов и даже использовать вместо печати, если речь идет о предприятиях. По словам специалистов, ее невозможно подделать. Она содержит не только информацию о человеке, подписавшем документ, но и реальную дату подписания, а также позволяет проверить подлинность документа.

«Большим плюсом использования ЭЦП является то, что он делает невозможным внесение несанкционированных изменений к электронному документу, а также доступен для получения каждому гражданину», – убеждена Людмила Рабчинская, руководитель сектора Офиса реформы админуслуг.

Цифровая подпись оформляется на один год. В Миграционной службе обещают, что со временем ее можно будет записывать на чип ID-карты совершеннолетних граждан.

Для электронных справок и отчетов

Любой совершеннолетний гражданин может оформить электронную цифровую подпись. Существует два типа ЭЦП – отдельно для физических и юридических лиц. Она обязательна для госслужащих, поскольку они подают электронные декларации. Также цифровая подпись нужна руководителям организаций и предприятий и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), чтобы подавать налоговую отчетность через интернет. В частности, в электронном виде можно присылать отчеты в Пенсионный фонд Украины, Государственную налоговую администрацию Украины, Государственный комитет финансового мониторинга, Государственную таможенную службу, Национальный депозитарий Украины.

Наличие цифровой подписи позволяет экономить время и осуществлять многие административных процедур через интернет. С помощью ЭЦП можно дистанционно оформить документы в Пенсионном фонде, например, о стаже или зарплате. Также цифровая подпись позволяет получить через интернет справку об отсутствии судимости или выписку из госреестра и даже заказать загранпаспорт.

Большинство государственных онлайн-сервисов, где нужно установить личность пользователя, требуют для работы с ними ЭЦП, и количество онлайн-услуг постоянно растет. Эксперты прогнозируют, что цифровая подпись станет незаменимой после вступления в силу закона о «Электронных доверительных услугах». Документ Президент Украины Петр Порошенко подписал еще в прошлом ноябре, однако в полном объеме его нормы заработают только в октябре этого года.

Электронные цифровые подписи – распространенная практика за рубежом. Активно их используют в Эстонии, где 90% госуслуг можно получить онлайн. Украина только встала на этот путь, однако уже скоро украинцы сами смогут убедиться в удобстве электронных услуг и электронной цифровой подписи.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля