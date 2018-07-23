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На Киевщине нашли гриб весом почти 18 килограмм
Гриб-дождевик нашли в селе Дрозды Белоцерковского района.
В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области местные жители нашли гриб-дождевик, который весит почти 18 килограмм. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в понедельник, 23 июля, сообщает ТСН, ссылаясь на местную жительницу Галину Позняк.
Находку обнаружили в субботу, 21 июля.
Точный вес гриба составил 17,75 килограмм.
"Мы считаем, что этот гриб - самый большой из найденных в Украине", - отметила Позняк.
В то же время, по информации издания, в Национальном реестре рекордов Украины сообщили, что заявка на регистрацию данной находки не поступала. Также там отметили, что ранее зафиксированные грибы-рекордсмены были меньших размеров.
"Мы видели эту информацию. Но, к сожалению, этот великан не внесен в Национальный Реестр Рекордов. Заявка на такую регистрацию не поступала", - цитирует руководительницу реестра Лану Ветрову СМИ.
Теги: Донбасс, грибы, Киевская область
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