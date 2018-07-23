«О продвижении ВСУ говорить рано»: украинский военный рассказал, что на самом деле происходит в зоне АТО

23.07.2018 19:30

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация готова нанести удар нашей стране в районе Азовского моря. Как передает replyua.net, по словам главы государства, РФ развернула свои войска вдоль границы. Однако, как утверждает командир взвода 10 ОГШБР Глеб Бабич, угроза со стороны моря понималась всегда.



Поэтому готовность к ее отражению у украинской армии тоже была всегда. "Это направление всегда считалось одним из наиболее удароопасных. Там мы достаточно хорошо укреплены на всех уровнях обороны, включая морскую линию. Так что ничего нового – "ах, мы начали готовиться к обороне Мариуполя!" - нет", - заявил Бабич.



В тоже время, как отметил военный, в Мариуполе постоянно говорят об атаке России. Слухи пускают для того, чтобы напугать украинских военных. Отметим, что командир украинских военных также рассказал о ситуации в АТО и о том, как продвигается наша армия вперед. "И теперь то же, что происходило и раньше - расширение фронта, укрепление позиций, обеспечение будущих продвижений - теперь это вошло в систему", - ответил Бабич.