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Проклятые единоросы: крымчане вышли на протесты против пенсионной реформы
В аннексированном Россией Крыму состоялось несколько митингов противников принятой пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста для выхода на пенсию, передает replyua.net.
По информации журналистов «Крым.Реалии», вчера митинг прошел в Феодосии, его участниками стали коммунисты, представители ЛДПР и рядовые жители города.
Участники протеста требовали отставки главы российского правительства Дмитрия Медведева, а пенсионную реформу называли «политикой геноцида».
«Проклятая орда единоросов «государственного совета Крыма» две недели назад одобрила пенсионный геноцид, продвигаемый Медведевым. Проклятая орда депутатов-от партии «Единая Россия» два дня назад в первом чтении проголосовала за этот волчий, антинародный, антиконституционный законопроект. Власть Медведева ненавидит собственный народ, они делают все, чтобы мы как можно быстрее попали в гроб», – сказал на митинге первый секретарь крымских коммунистов Сергей Богатыренко.
Теги: Донбасс, Крым, протест, пенсионная реформа
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