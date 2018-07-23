- Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса16:17
- СБУ пресекла транзит наркотиков из Европы16:03
- В Одессе похитили статую "продвинутой" кошки15:40
- Война на Донбассе и компенсация ущерба: Выполнима ли миссия15:31
- Главный соучастник преступления: и.о. министра агрополитики Мартынюк провалил борьбу с рейдерами15:15
- В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом15:14
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников15:03
- Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины14:39
- Киев готовит ответ Москве на перехват судов в Азовском море: появились подробности14:25
- В Украине подорожали социальные продукты питания14:10
СБУ пресекла транзит наркотиков из Европы
В Харьковской области СБУ блокировала деятельность транснациональной группировки торговцев кокаином. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Сотрудники СБ Украины задержали в Харькове одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков за 30 тысяч евро”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, у наркодельца были изъяты три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более 300 граммов.
По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам “черного рынка” составляет почти 1,5 миллиона гривен.
В результате многоэтапной операции оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки из одной из стран Европы кокаина, который сбывали в Украине большими партиями. Товар ввозился в нашу страну курьерами. Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстази.
Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.
Напомним, в Одессе задержан иностранец, которого разыскивал Интерпол.
Источник : https://from-ua.com/
Теги: Донбасс, наркотики, Европа, транзит, СБУ
- Торговая блокада "ЛДНР" – эмоциональное и пагубное решение
- В США прибудет первая партия российского сжиженного газа
- Британия отказывается от участия в едином европейском рынке
- Мнение: Политическая ситуация в мире меняется - Россия получила несколько мощных ударов, причем с разных сторон
- "Крым и Донбасс вернутся, Путин умрет, а санкции еще будут работать. Такое уже было с СССР", - озвучен смелый прогноз для Украины
- Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров
- В ОРЛО на пешеходном переходе сбили ребенка15:49
- В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом15:14
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников15:03
- В Мариуполе количество жертв кишечных инфекций приближается к критической сотне13:55
- В Мариуполе на “Восточном” в поле подорвался трактор13:38
- Боевик сдал «с потрохами» российских казаков, обстрелявших троллейбус в Донецке12:15
- Обстрелы на Донбассе продолжаются, есть потери со стороны ВСУ11:05
- Боевики ДНР угрожают Асееву задержанием его матери10:45
- Ситуация на блокпостах: большая очередь на «Майорске»10:30
- Молния "закрыла" КПВВ "Гнутово"09:40
- Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости16:25
- Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса16:17
- СБУ пресекла транзит наркотиков из Европы16:03
- В ОРЛО на пешеходном переходе сбили ребенка15:49
- В Одессе похитили статую "продвинутой" кошки15:40
- Война на Донбассе и компенсация ущерба: Выполнима ли миссия15:31
- Главный соучастник преступления: и.о. министра агрополитики Мартынюк провалил борьбу с рейдерами15:15
- В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом15:14
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников15:03
- Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины14:39
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Один день из жизни Верховной Рады13:17
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США12:39
- Медики рассказали, как полностью вылечить гипертонию11:02
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным