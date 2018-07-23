Секретные документы ОБСЕ попали в руки российской спецслужбе

ФСБ РФ перехватила внутренние документы СММ ОБСЕ, содержащие информацию об инцидентах на подконтрольной боевикам части Донбасса и краткие досье на наблюдателей, говорится в расследовании немецкого телеканала ARD. Журналисты допускают, что секретные документы были направлены российской спецслужбе одним из сотрудников миссии. В СММ ОБСЕ ответили, что проверят сообщение журналистов, и заявили, что не собирают данные о своих наблюдателях, которые якобы попали в разведуправление ФСБ.



21 июля силы операции Объединенных сил провели учения с использованием авиации вблизи Мариуполя.



Проект «ЕС против дезинформации» в течение месяца зафиксировал 89 фейков о крушении МН17, распространяемых в российских СМИ. Исследователи отмечают, что всплеск дезинформации пришелся на конец мая — июнь после того, как международная Следственная группа обнародовала результаты расследования катастрофы, в которых говорится, что самолет сбили из ракеты «Бука», завезенного с территории РФ.



Российский писатель и советник главы «ДНР» Захар Прилепин заявил, что не сталкивался с проблемами при вывозе на территорию России тел россиян, воюющих на востоке Украины в рядах курируемого им батальона «ДНР».



За эту неделю в суды Луганской области были направлены обвинительные акты в отношении начальника «милиции ЛНР» в Свердловске и двоих сотрудников «генеральной прокуратуры ЛНР». Их будут судить заочно.



Международный Комитет Красного креста отправил в неподконтрольные Украине районы Донбасса более 4 тонн медицинских наборов и 154 тонны продуктовых наборов и строительных материалов на этой неделе. Источник: http://donbasleaks.org