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Тайно готовил к бою: раскрыт секрет победы Усика над Гассиевым
Усик сохранил имя своего тренера в тайне до самого поединка
После триумфального боя с Муратом Гассиевым Александр Усик рассказал, кого хотел бы видеть в роли своего главного тренера, пишет politeka.
В субботу, 21 июля, в Москве на арене спорткомплекса «Олимпийский» состоялся бой между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком (14-0, 12 КО) и обладателем титулов WBA и IBF россиянином Муратомом Гассиев ( 26-0, 19 КО). Победу в поединке одержал украинский боксер.
Незадолго до боя Усик прервал сотрудничество со своим тренером Сергеем Ватаманюком. Во время поединка с Гассиевым можно было увидеть, что Усику помогает тренер и отец другого известного украинского боксера Василия Ломаченко — Анатолий Николаевич.
Ломаченко находился в углу ринга украинского боксера рядом с его катменом Расом Анбером.
По завершении боя Усик заявил, что хотел бы, чтобы Анатолий Ломаченко стал его главным тренером.
«Я бы один, без тренеров, на бой не вышел. Очень бы хотелось, чтобы моим главным тренером был Анатолий Ломаченко», — заявил боксер.
Стоит отметить, что Усик сохранил имя своего тренера в тайне до самого поединка. Как выяснилось, Ломаченко все это время занимался подготовкой украинца к бою на базе под Киевом.
Напомним, этой ночью Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Это автоматически сделало его обладателем кубка Мохаммеда Али. Кроме того, триумфатор смог объединить у себя титулы WBA super, WBC, IBF, WBO и вакантный титул The Ring.
Бой Усик против Гассиева был самым долгожданным боксерским поединком в Украине, ведь противостояние спортсменов воспринималось как бой украинца против русского.
Стоит отметить, что букмекеры не имели единой взвешенной версии относительно его результатов, и за неделю до встречи боксеров изменили свои прогнозы. До последнего Усика считали безоговорочным фаворитом этого поединка. Однако наш боксер получил травму, а поединок из Саудовской Аравии перенесли в Москву. Это, по мнению букмекеров, повысило шансы Гассиева на победу. Кроме того, российская сторона пыталась всячески усложнять пребывания украинца в Москве — организаторы поединка не позаботились об обеспечении охраны, перелета и проживания в отеле.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, спорт, бокс, победа
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