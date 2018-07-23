- Боевики разогнали дискотеку в Седово, - ВИДЕО17:43
- У ВСУ создали новое подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника17:25
- Захарченко прогнозирует в Украине «религиозную войну»17:04
- В гаражном кооперативе Мариуполя нашли автомобиль с тротиловыми шашками16:48
- Выглядит просто смешно: в Украине отреагировали на возможные новые санкции России16:33
- Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса16:17
- СБУ пресекла транзит наркотиков из Европы16:03
- В Одессе похитили статую "продвинутой" кошки15:40
- Война на Донбассе и компенсация ущерба: Выполнима ли миссия15:31
- Главный соучастник преступления: и.о. министра агрополитики Мартынюк провалил борьбу с рейдерами15:15
У ВСУ создали новое подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника
Сегодня, 23 июля, стало известно, что ВСУ пополнились еще одним подразделением.
Как передает replyua.net, в пресс-центре ООС сообщают, что новое военное образования создано специально для того, чтобы бороться с бронеобъектами и укреплениями противника в зоне проведения операции объединенных сил на территории ОРДЛО. «Когда на передовой линии молчат танковые пушки, работа для военных специалистов все равно найдется. Поэтому расчета противотанковых ракетных комплексов не привыкли сидеть сложа руки и, чтобы не отставать, постоянно тренируются в специально отведенных местах, а в случае необходимости применяют полученные знания на практике», - сообщили в пресс-центре.
Отмечается, что идея создания нового подразделения принадлежит командующему объединенных сил Сергею Наеву. Также, как сообщают в ООС, личный состав уже проводил мероприятия слаживания в конце июня. «По распоряжению Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобьектамы и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи», - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, война, ВСУ, ОРДЛО, ООС
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- Это Пески, ребята! Награждение и поздравление (ВИДЕО)
- Боевики боятся наступления ВСУ, - Тымчук
- Есть только два сценария, как можно быстро выбить оккупантов из Донбасса: Арестович детально рассказал о каждом из них
- В "ДНР" заявили о возобновлении боев и озвучили потери
- Боевики разогнали дискотеку в Седово, - ВИДЕО17:43
- Захарченко прогнозирует в Украине «религиозную войну»17:04
- В гаражном кооперативе Мариуполя нашли автомобиль с тротиловыми шашками16:48
- В ОРЛО на пешеходном переходе сбили ребенка15:49
- В Мариуполе мужчина заболел ботулизмом15:14
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников15:03
- В Мариуполе количество жертв кишечных инфекций приближается к критической сотне13:55
- В Мариуполе на “Восточном” в поле подорвался трактор13:38
- Боевик сдал «с потрохами» российских казаков, обстрелявших троллейбус в Донецке12:15
- Обстрелы на Донбассе продолжаются, есть потери со стороны ВСУ11:05
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Боевики разогнали дискотеку в Седово, - ВИДЕО17:43
- У ВСУ создали новое подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника17:25
- Захарченко прогнозирует в Украине «религиозную войну»17:04
- В гаражном кооперативе Мариуполя нашли автомобиль с тротиловыми шашками16:48
- Выглядит просто смешно: в Украине отреагировали на возможные новые санкции России16:33
- Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости16:25
- Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса16:17
- СБУ пресекла транзит наркотиков из Европы16:03
- В ОРЛО на пешеходном переходе сбили ребенка15:49
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- 7 вещей, которые лучше не делать вечером15:38
- «Никогда не надейся на врачей»: 7 заповедей долгожительства от столетнего доктора. ВИДЕО15:18
- Стало известно, к какому страшному заболеванию может привести мясо14:28
- Один день из жизни Верховной Рады13:17
- Словацкий политолог рассказал, как Украина пыталась купить поддержку США12:39
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- Через минные поля под обстрелом: Пенсионерка прошла пешком 4 километра из Докучаевска к украинским военным
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв